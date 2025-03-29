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        Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:42
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        Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
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        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, tatili fırsat bilen misafirler tarafından ziyaret ediliyor.

        Farklı illerden gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda vakit geçirme imkanı buluyor.

        Şehrin simgesi yerleşkedeki balıklara yem atan misafirler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

        Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise çarşı ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

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