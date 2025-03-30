Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla yaralandı, kavgayı ayırmaya çalışan kişi ise ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla yaralandı, kavgayı ayırmaya çalışan kişi ise ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde M.K. (46) ile aralarında husumet bulunan H.K. (64), M.K. (37), S.K. (69), L.K. (43) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.K. (46), tabancayla bacağından yaralandı.

        Her iki tarafla da akrabalık bağı olan Müslüm K. (71), kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada rahatsızlandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçizmeli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Şanlıurfa'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu...
        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu...
        Şanlıurfalı küçükbaş hayvan yetiştiricileri meraların yeşermesi için bahar...
        Şanlıurfalı küçükbaş hayvan yetiştiricileri meraların yeşermesi için bahar...
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
        Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı