Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Geosis Boluspor'u 3-2 mağlup eden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, önemli bir galibiyet aldıklarını, ayakta kalmak için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor-Boluspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Geosis Boluspor'u 3-2 mağlup eden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, önemli bir galibiyet aldıklarını, ayakta kalmak için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

        Arslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, oyuncuları ve seyircileri tebrik etti.

        Telafisi olmayan maçlara çıktıklarını anlatan Arslan, "Bizim çok sevdiğimiz bir şehir, biz de burada seviliyoruz çok şükür. Ama şartlar daha zor. Bu şartlarda daha fazla ayakta kalmak için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Yani teknik, taktik çok, bu saatten sonra çok değil. Yani burada işte kulübenin de çok devreye girmesi lazım. Sonradan giren oyuncuların biraz daha fiziksel olarak sıkıntıları var, bunları ne kadar tolere edebiliriz? Salı günü yine maç var. Dar bir kadro ama inançlı bir kadro, inşallah başarmak için gereken mücadeleyi veririz." diye konuştu.

        Arslan, Şanlıurfa'nın takımının Süper Lig'de olması gerektiğini aktararak, sezon başında takımın korunması durumunda play-off'tan çıkabilecek en ciddi takımlardan birinin kendilerinin olacağını kaydetti.

        - Boluspor cephesi

        Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise hem kendileri hem de Şanlıurfaspor açısından zor bir maç olduğunu dile getirdi.

        Bariz bireysel hatalar yaptıklarına dikkati çeken Koşukavak, "3-1 geriye düştüğünüz zaman can havlinde olan rakibinize büyük avantaj verirsiniz ve maçı kaybedersiniz. Oyunun son bölümünde de bazı formasyon değişiklikleri yapıp, oyunu fazlasıyla domine ettik. Çok fazlasıyla rakibi kendi kalesine ittik. Orada da bir gol bulduk. Maça ortak olacaktık. Ama bu sefer klasik Türk futbolunun halleri ortaya çıktı. Hakemlerle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Bir şeyin değiştiğini düşünmediğim için. Ülke futbolunun problemleriyle de alakalı bir şey söylemeyeceğim. Onu da herkes biliyor. Ben ve benden yaşı büyük antrenörler 50 yıldır söylüyor, bütün ülke söylüyor, olmuyor. Ben antrenörlükte böyle zor günler yaşadım. Rakip takım tabii ki zamana oynayacak ama hakimle hakemin pardonu olmaz." ifadelerini kullandı.

        Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor'a sonraki karşılaşmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Immobile'nin yerine forvet iddiası!
        Immobile'nin yerine forvet iddiası!
        Porsche SE savunma sanayiine yatırım yapmayı düşünüyor iddiası
        Porsche SE savunma sanayiine yatırım yapmayı düşünüyor iddiası
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor – Boluspor: 3-2
        Şanlıurfaspor – Boluspor: 3-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Halfeti'ye gitmek isteyen gruba izin verilme...
        Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Halfeti'ye gitmek isteyen gruba izin verilme...
        Şanlıurfa'da göçükte ölen 3 işçi toprağa verildi
        Şanlıurfa'da göçükte ölen 3 işçi toprağa verildi
        Birecik Belediyesi'nden park ve bahçelerde düzenleme
        Birecik Belediyesi'nden park ve bahçelerde düzenleme
        Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu hayatını kaybeden 3 işçi defnedildi
        Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu hayatını kaybeden 3 işçi defnedildi