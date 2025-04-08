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        Şanlıurfa'da 13 büyükbaş hayvan çalan şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 büyükbaş hayvan çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:03
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        Şanlıurfa'da 13 büyükbaş hayvan çalan şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 büyükbaş hayvan çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Siverek ilçesinde yaşayan V.K'nin ahırından 13 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce olayın gerçekleştiği bölgede yapılan aramada şüpheli M.Ş. çaldığı belirlenen büyükbaş hayvanlarla yakalandı.

        Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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