Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esentepe Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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