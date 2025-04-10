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        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:32
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        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.E.Y. idaresindeki 63 UF 559 otomobil, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda M.Ş. yönetimindeki 48 AJH 406 plakalı ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.E.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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