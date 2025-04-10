Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.E.Y. idaresindeki 63 UF 559 otomobil, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda M.Ş. yönetimindeki 48 AJH 406 plakalı ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.E.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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