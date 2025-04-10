Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapan gazeteciler pasta kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapan gazeteciler pasta kesti.

        Kentte yayın yayan Urfanatik gazetesi muhabirleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz, bölgeye ulaşan polis ekipleri, kutlamayla karşılaştı.

        Gazetecilerin kendileri için hazırladığı pastayı kesen polisler, onlarla bir süre sohbet etti.

        Polisler, sürpriz kutlama yapan gazetecilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 11 yıl önce 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 13 şüpheli göz...
        Şanlıurfa'da 11 yıl önce 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 13 şüpheli göz...
        Şanlıurfa'da 24 sikke ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 24 sikke ele geçirildi
        Şanlıurfa'da silahla havaya ateş eden 3 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da silahla havaya ateş eden 3 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yarala...
        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yarala...
        Şanlıurfa'nın destansı mücadelesi 105 yaşında
        Şanlıurfa'nın destansı mücadelesi 105 yaşında
        Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı