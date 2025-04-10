Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Gazetecilerin kendileri için hazırladığı pastayı kesen polisler, onlarla bir süre sohbet etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz, bölgeye ulaşan polis ekipleri, kutlamayla karşılaştı.

Kentte yayın yayan Urfanatik gazetesi muhabirleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

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