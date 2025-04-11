Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar anıta çelenk sundu.

Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Gülpınar, 11 Nisan 1920'de kazanılan zaferin bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, Urfa halkının işgale karşı kadını, genci, yaşlısıyla canını ve kanını siper ettiğini belirtti.

Kentin kurtuluşunda "On İkiler" olarak adlandırılan cemiyetin ve aşiretlerin öncü rolünün asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Gülpınar, şöyle konuştu:

"Urfa halkı, 11 Nisan 1920'de çok kısıtlı imkanlarla işgalcileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazdı. Kentimiz, TBMM tarafından önce 1984'te 'şanlı' unvanı, sonrasında da 2016'da İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. Urfa'nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık, tarih boyu bir taç olarak şerefle taşınacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Urfa'nın şanlı kurtuluşunun 105. seneidevriyesini kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Urfa'mız için mücadele eden herkesi rahmetle anıyorum."