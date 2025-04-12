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        Şanlıurfalı kadınlar ehram dokumasını günlük yaşama uyarladı

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutmuş ehram dokuması, modern tasarımlarla yeniden hayat buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:41
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        Şanlıurfalı kadınlar ehram dokumasını günlük yaşama uyarladı
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        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutmuş ehram dokuması, modern tasarımlarla yeniden hayat buluyor.

        Geçmişte kadınların dışarıya çıkarken örtünmek için giydikleri ehramın dokumasının unutulmaması için GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan mali destekle Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kurulan Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfınca (ŞURKAV) "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Ehram Dokumasının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çalışma yürütülüyor.

        Usta öğretici gözetiminde 13 tezgahta 14 kadın kursiyer, yünden elde edilen iplikleri dokuyarak ehram yapıyor.

        Dokunan ehramı modern çizgiler ve renklerle destekleyen kadın kursiyerler, yelek, atkı, şal, panço gibi modern tasarımlar da hazırlıyor.

        Ürünlerini kurulacak kooperatifte satışa sunmayı planlayan kadın kursiyerler, geleneksel sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

        ŞURKAV Genel Sekreteri Şükrü Üzümcü, AA muhabirine, ehramın bölgede yüzyıllardır kullanıldığını söyledi.

        Ehramın doğal yünden tezgahlarda elle dokunarak yapıldığını anlatan Üzümcü, kursiyerlerin aldıkları eğitimlerle ehram dokumacılığını öğrenerek ilerleme kaydettiğini belirtti.

        Ehram dokumacılığında kooperatifleşmeye gideceklerini aktaran Üzümcü, "Proje kapsamında hem satış noktası hem e-ticaret oluşturacağız. Kadınlarımızın kendi evlerine ekonomik anlamında bir katkı sağlamasını istiyoruz. Kendileri üretsin ve kendileri kazansın. Hem onlar kazanmış olacak hem de bu kültürümüz yaşamış olacak." ifadelerini kullandı.

        Üzümcü, ehram dokumasını yeni tasarımlarla kullanıma sunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Ehramı geçmişte annelerimiz, ninelerimiz boydan başörtüsü olarak genelde kullanmış. Orijinal tezgahta dokunarak bunları yeniden modernize edip yeni tasarımlarla insanların kullanımına sunacağız. Ehram dokumasını gençlerin hiçbiri bilmez. Amacımız ehramı tekrar gün yüzüne çıkarmak, modernize edip yeni tasarımlarla insanların kullanımına sunmak. Kullanıma sunduktan sonra zaten talep kendiliğinden gelecektir."

        - "Bu mesleğin ölmesini istemiyorum"

        Usta öğretici Remziye Diş de ehram dokumacılığını ninesinden öğrendiğini, yaptıkları ürünleri satışa sunduklarını dile getirerek, "Bu mesleğin ölmesini istemiyorum. Bizden sonrakiler de öğrensin, devam etsin, daha güzel yerlere gelsin. Kadınlar evlerine bir katkı sunsun, bir meslekleri olsun." dedi.

        Usta öğretici Müzeyyen Şansal da 20 yıldan beri ehram dokumacılığı yaptığını kaydetti.

        Ehram dokumanın zahmetli olduğunu belirten Şansal, farklı model ve desenlerde ehram, atkı ve şal yaptıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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