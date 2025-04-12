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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:15
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Susuz, Göktuğ Hazar Erel

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Dk. 74 Hakan Erçelik), Kappel (Dk. 81 Fatih Eren), Akabueze, Nafican Yardımcı (Dk. 74 Çağrı Giritlioğlu), Muscat (Dk. 75 Alpay Çelebi), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Begiç (Dk. 46 Okyere)

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Çekdar Orhan (Dk. 78 Cassubie), Traore (Dk. 78 Oktay Aydın), Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt (Dk. 89 Miraç Acer), Ömer Bayram, Mehmet Yeşil, Yılmaz Ceylan (Dk. 66 Adekanye), Moreno, Santos (Dk. 89 Doğan Can Davas)

        Goller: Dk. 36 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Traore, Dk. 58 Yılmaz Ceylan, Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 44 Awuku (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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