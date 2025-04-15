HRÜ öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi

Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seyit Ahmet Solmaz ve Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Fatih Işık ile fakültenin değişik bölümlerinden katılan 50 öğrenci, Gaziantep'in tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Geçmişi Öğren, Geleceğe Rehber Ol" projesi kapsamında Gaziantep gezisi düzenlendi.

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