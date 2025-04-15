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        HRÜ öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi

        Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, "Geçmişi Öğren, Geleceğe Rehber Ol" projesi kapsamında Gaziantep'teki tarihi ve turistik alanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:35
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        HRÜ öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi
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        Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, "Geçmişi Öğren, Geleceğe Rehber Ol" projesi kapsamında Gaziantep'teki tarihi ve turistik alanları gezdi.

        Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Geçmişi Öğren, Geleceğe Rehber Ol" projesi kapsamında Gaziantep gezisi düzenlendi.

        Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seyit Ahmet Solmaz ve Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Fatih Işık ile fakültenin değişik bölümlerinden katılan 50 öğrenci, Gaziantep'in tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

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