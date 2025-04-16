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        Şanlıurfa Yeşilay Şubesince "Teknolojik bağımlılık" semineri düzenlendi

        Şanlıurfa Yeşilay Şubesi tarafından öğrencilere yönelik "Teknolojik bağımlılık" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:13
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        Şanlıurfa Yeşilay Şubesince "Teknolojik bağımlılık" semineri düzenlendi
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        Şanlıurfa Yeşilay Şubesi tarafından öğrencilere yönelik "Teknolojik bağımlılık" semineri düzenlendi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik seminerler düzenleniyor.

        Bu kapsamda Haliliye Hacı Sabiha Özlek Anadolu Lisesi ile Ceylanpınar Mevlana Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenledi.

        Uzman ekiplerce verilen seminerlerde, gençler arasında artan teknoloji bağımlılığı sorununa dikkati çekmek ve gençlerin sağlıklı teknoloji kullanımı alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olunarak olası risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

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