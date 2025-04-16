Şanlıurfa Yeşilay Şubesince "Teknolojik bağımlılık" semineri düzenlendi

Bu kapsamda Haliliye Hacı Sabiha Özlek Anadolu Lisesi ile Ceylanpınar Mevlana Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenledi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik seminerler düzenleniyor.

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