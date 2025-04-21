Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kayıp çocuk sulama kanalında ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün kaybolan çocuk sulama kanalında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kayıp çocuk sulama kanalında ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün kaybolan çocuk sulama kanalında ölü bulundu.

        Kırsal Aşağıcinpolat Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin Saruhan'ın (13) dün kaybolması üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve dalgıç polis ekipleri çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırdı.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Saruhan'ın cesedine ulaşıldı.

        Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Rize'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Rize'de altı cami üstü yol
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!

        Benzer Haberler

        5 yaşındaki Bünyamin'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu
        5 yaşındaki Bünyamin'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu
        Şanlıurfa'da 'Sporun Geliştirilmesi Projesi' tanıtımı yapıldı
        Şanlıurfa'da 'Sporun Geliştirilmesi Projesi' tanıtımı yapıldı
        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan istifa etti
        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan istifa etti
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu