Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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