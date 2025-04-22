Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, görevinden istifa etmişti.
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