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        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:57
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        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, görevinden istifa etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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