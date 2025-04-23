Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da aynı heyecan ve coşkuyla karşıladıklarını aktaran Vali Şıldak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktası olan 23 Nisan, sadece bir meclisin açılışı değil, aynı zamanda halk iradesinin ve ulusal egemenliğin tüm dünyaya ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan ederek, hem çocuklara verdiği değeri hem de Cumhuriyetimizin köklerinin ne kadar sağlam temellere dayandığını tüm insanlığa göstermiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, bu cennet vatanı bizlere emanet eden ecdadın aziz hatırasına sahip çıkmak, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, çocuklarımızı çağın gereklerine uygun, donanımlı, özgüvenli ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmektir. Şanlıurfa'mızın her köşesinde yaşayan çocuklarımızın gözlerindeki ışık, umut dolu yarınlarımızın habercisidir. Onların huzur ve güven içinde, sevgiyle büyüyeceği bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."