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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, öğrencileri ağırladı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerini makamında misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:14
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, öğrencileri ağırladı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerini makamında misafir etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Eyyübiye Mevlana İlkokulu öğrencileri Murat Berat Göktaş, Saadet Dağ ve Gözde Anuk'u kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülpınar, çocukların düşüncelerine büyük değer verdiğini belirtti.

        Okul Müdürü Mahmut Balay ile öğretmen Çiler Sarıboğa'nın da katıldığı ziyaretin ardından Gülpınar, öğrencilere bisiklet ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

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        Galeri

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