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        Şanlıurfa'da Narko alan denetimi gerçekleştirildi

        Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:26 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:32
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        Şanlıurfa'da Narko alan denetimi gerçekleştirildi
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        Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akabe Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 47 ekip, 136 personelin katılımıyla Narko alan uygulaması yapıldı.

        Ekiplerce 5 ayrı noktada oluşturulan uygulama noktasında 221 araçta arama yapılırken, 681 kişinin de kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerle bir süre görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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