Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 24 bin lira ceza

Araçta 180 kilogram balık ile misina ağ ele geçirildi, E.Ş'ye 24 bin lira para cezası uygulandı.

Aramada, E.Ş'nin kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı belirlendi.

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