Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 24 bin lira ceza
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 24 bin lira para cezası kesildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 24 bin lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince (HAYDİ), kaçak balık avladığı tespit edilen E.Ş'ye ait araçta arama yapıldı.
Aramada, E.Ş'nin kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı belirlendi.
Araçta 180 kilogram balık ile misina ağ ele geçirildi, E.Ş'ye 24 bin lira para cezası uygulandı.
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