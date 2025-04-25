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        Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 24 bin lira ceza

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 24 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:38
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        Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 24 bin lira ceza
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 24 bin lira para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince (HAYDİ), kaçak balık avladığı tespit edilen E.Ş'ye ait araçta arama yapıldı.

        Aramada, E.Ş'nin kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı belirlendi.

        Araçta 180 kilogram balık ile misina ağ ele geçirildi, E.Ş'ye 24 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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