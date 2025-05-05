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        Şanlıurfa'da toplumun inanç değerlerine hakaret ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da toplumun inanç değerlerine hakaret içerdiği değerlendirilen video paylaşımıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:03
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        Şanlıurfa'da toplumun inanç değerlerine hakaret ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da toplumun inanç değerlerine hakaret içerdiği değerlendirilen video paylaşımıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasında, 4 Mayıs günü sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan, Balıklıgöl Platosu'nda kaydedildiği anlaşılan ve toplumun inanç değerlerine hakaret içerdiği değerlendirilen bir video paylaşımıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan dijital takip ve analiz çalışmaları sonucu ilgili içeriği paylaşan kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde video içeriğinde yer alan F.S. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli 6 Mayıs 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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