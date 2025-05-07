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        Şanlıurfa Yeşilay Şubesince "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenlendi

        Siverek ilçesinde Şanlıurfa Yeşilay Şubesi tarafından öğrencilere yönelik "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:48
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        Şanlıurfa Yeşilay Şubesince "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenlendi
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        Siverek ilçesinde Şanlıurfa Yeşilay Şubesi tarafından öğrencilere yönelik "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenlendi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen seminerler sürüyor.

        Bu kapsamda Siverek Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri gerçekleştirildi.

        Uzman ekiplerce verilen seminerde, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında bilgiler de verildi.

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