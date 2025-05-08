Şanlıurfa "futbolda" küme düştü

Nesine 3. Lig'de bu sezon 3. Grup'ta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, 6. haftada demir attığı ligin son basamaktan sezon sonuna kadar kurtulamadı.

Ligin başından itibaren istediği skorları alamayan ve düşme hattından kurtulamayan Şanlıurfa temsilcisi, teknik direktör değişiklikleri ve devre arasında yapılan oyuncu transferlerine rağmen istenen başarıyı yakalayamadı.

- Karaköprü Belediyespor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele etti

Son maçında evinde Erzurum FK ile karşılaşacak Şanlıurfaspor, ligde oynadığı 37 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 40 puan topladı.

Giray Küçük başkanlığında ve teknik direktör Erkan Sözeri önderliğinde 2024-25 sezonuna giren Güneydoğu temsilcisi, sık sık teknik direktör değiştirerek bir türlü istenen istikrarı yakalayamadı.

2023-24 sezonunda mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'deki ilk sezonunda başarısız görüntü sergileyen sarı yeşilli ekip, ligin son maçında Manisa FK'yi 2-0 yenerek 38 puan ve averajla ligde kalmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'e 2022-23 sezonunda yükselen Şanlıurfaspor ve 2023-24 sezonunda Nesine 2. Lig'e çıkan Karaköprü Belediyespor ile Nesine 3. Lig'e yükselen Viranşehir Belediyespor, küme düşerek taraftarlarını üzdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.