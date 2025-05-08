Şanlıurfa'da "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla emniyet ve jandarma tarafından etkinlik düzenlendi.

Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet ve jandarma birimlerinin stantları kuruldu, trafik parkuru oluşturuldu. Görevli personeller tarafından trafik ekiplerinin kullandıkları araçlar tanıtılırken öğrencilere de uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı.

Vali Hasan Şıldak, stantları gezerek sergilenen ürünler hakkında görevlilerden bilgi aldı ve etkinliğe katılan öğrencilerle bir süre görüştü.

Burada açıklama yapan Vali Şıldak, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası"nı kentte etkili, verimli ve ses getirecek etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Hafta boyunca bilgilendirme çalışmalarının okullarda ve kamuya açık alanlarda devam edeceğini aktaran Şıldak, "Trafik görevi kolluk vazifelerinin içinde belki de insan hayatına dokunan en önemli birimlerden biri olarak gözümüze çarpıyor. Çünkü trafik kazaları hiç beklemediğimiz kadar, bildiğimizin ötesinde hayatları karartıyor, aileleri söndürüyor ve can kayıplarına yaralanmalara sebep oluyor. İlimizde çok güçlü bir trafik kadromuz var. Emniyetimiz, jandarmamız ve en son jandarmamızın otoyoldaki hizmetleriyle birlikte standardımız her gün gelişiyor." dedi.

Şıldak, kentteki trafik personelinin araç, gerek ve teknik donanım noktasında İçişleri Bakanlığının destekleriyle üst düzeye çıktığını belirterek şöyle konuştu: "İlimizde ilk dört aylık sürede önceki yıllara nazaran trafik kazalarında azalma görüyoruz ilk defa. Anlamlı bir azalma görüyoruz. Bunu da tabii alandaki etkili denetim çalışmalarımıza bağlıyoruz. Vatandaşlarımız buna doğru refleks gösteriyor. Karşılık veriyorlar, kurallara uyma cehdine gidiyorlar ve bu tempoda devam edeceğiz. Ancak bu denetimleri gerçekleştirirken aynı zamanda eğitime, bilinçlendirmeye de büyük önem veriyoruz. Bu hafta yaptığımız gibi çalışmaları sıklıkla tekrar edeceğiz. İlimizdeki özel hususlardan biri trafikle ilgili sizin de bildiğiniz gibi motosiklet sayımızın ilimizdeki toplam araç sayısına oranla yüksekliğidir. Gerçekten her üç araçtan biri motosiklet ve benzeri araçlardan oluşuyor. Bu sebepten dolayı kazaların içindeki payı da yüksek olduğu için bu araçlarımıza daha çok yöneliyoruz. Motosikletlerin kesinlikle kurallara uygun olarak kullanılması ve bilhassa sürücülerin kask takması konusunda kararlı bir şekilde bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Sadece denetim yapmıyoruz, bugün çok sayıda sürücümüze kask dağıtımında bulunduk. Şu mesajı veriyoruz, devlet olarak biz vatandaşımızın sağlığını, kazalar anındaki güvenliğini önemsiyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için çok değerlidir. Onların zarar görmesini, yaralanmasını ve hayatını kaybetmesini kesinlikle istemiyoruz. O yüzden kasksız motosiklet sürmeyelim, trafiğe çıkmayalım diyoruz."