Şanlıurfa'da menfezden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde menfezden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde menfezden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
N.C. (35) idaresindeki 27 ATY 640 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde menfezden düşerek devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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