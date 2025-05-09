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        Şanlıurfa'da menfezden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde menfezden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:14 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:21
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        Şanlıurfa'da menfezden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde menfezden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        N.C. (35) idaresindeki 27 ATY 640 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde menfezden düşerek devrildi.

        Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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