Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Aramalarda 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği ile 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Siverek ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

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