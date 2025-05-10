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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:11
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Siverek ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Aramalarda 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği ile 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Şıldak, Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına karşı jandarma ekiplerinin etkili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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