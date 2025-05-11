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        Şanlıurfalı sporcu Öztürk, karatede bölge birincisi

        Şanlıurfalı karateci Zeynep Ela Öztürk, Hatay'da düzenlenen "Antakya Belediyesi İller Arası Karate Turnuvası"nda 30 kiloda bölge birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:13
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        Şanlıurfalı sporcu Öztürk, karatede bölge birincisi
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        Şanlıurfalı karateci Zeynep Ela Öztürk, Hatay’da düzenlenen "Antakya Belediyesi İller Arası Karate Turnuvası"nda 30 kiloda bölge birincisi oldu.

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 10-11 Mayıs’ta Altınçay Mahallesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya çeşitli illerden sporcular katıldı.

        Viranşehir Mustafa Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ela Öztürk, rakiplerini yenerek 30 kiloda bölge birincisi oldu.

        Antrenör Neşat Aydın, sporcusu Öztürk'ün daha önce de birçok turnuvada başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, amaçlarının Türkiye derecesi kazanmak olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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