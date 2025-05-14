Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Dicle Mahallesi'nde komşu iki aile arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Bilal ve Ahmet Gün ile İbrahim, İsmail ve Rabin Kandemir yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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