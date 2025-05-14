Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

Kavgada, Bilal ve Ahmet Gün ile İbrahim, İsmail ve Rabin Kandemir yaralandı.

Dicle Mahallesi'nde komşu iki aile arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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