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        Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:30
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        Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Dicle Mahallesi'nde komşu iki aile arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Bilal ve Ahmet Gün ile İbrahim, İsmail ve Rabin Kandemir yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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