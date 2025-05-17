Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Şanlıurfa'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Saadet Partisi olarak eğer Türkiye'de terör bitecekse, Türkiye'de akan kan duracaksa, Türkiye'de ağlayan annelerin ağlamasına son verecekse biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Şanlıurfa'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Saadet Partisi olarak eğer Türkiye'de terör bitecekse, Türkiye'de akan kan duracaksa, Türkiye'de ağlayan annelerin ağlamasına son verecekse biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

        Arıkan, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi.

        Başta siyasiler olmak üzere herkesin sürece ilişkin ihtiyatlı cümle kurması gerektiğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

        "Saadet Partisi olarak eğer Türkiye'de terör bitecekse, eğer Türkiye'de akan kan duracaksa, eğer Türkiye'de ağlayan annelerinin ağlamasına son verecekse biz elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Saadet Partisi olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız ki bedel ödemiş bir partiyiz. Partimiz kapatıldı. Yani bu meselenin çözümünden dolayı partimiz kapatıldı. 28 Şubat'ın yapılma gerekçelerinden biri de o dönem Başbakan Erbakan'ın bu meseleyi artık çözmek için girişimde bulunmasından kaynaklandığını tekraren ifade etmiş olayım. 2025'e geldiğimizde bu sürecin bitmesi gerekiyor. Allah korusun, buraya kadar getirilen süreç istemediğimiz bir şekilde sonlanacaksa, önceki çözüm süreçleri gibi olmayacaktır. Çok daha sıkıntılı bir tabloyla Türkiye karşı karşıya kalabilir."

        Arıkan, sürecin şeffaf yürütülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Meclis'in olağanüstü toplanarak konuyla ilgili tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi, sürece katkı sağlamak isteyen siyasi partilerin görüşünün alınması gerektiğini belirtti.

        Parti olarak üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer konunun Gazze olduğunu vurgulayan Arıkan, bu nedenle Gazze'yi sürekli gündeme getirdiklerini söyledi.

        Arıkan, İsrail'in Gazze'den sonrası için de hedefleri olduğuna işaret ederek, "Gazze düştüğü an sırada Kıbrıs var. Allah korusun Kıbrıs düştüğü an bölgede büyük bir İsrail devleti kurulmasının önü açılacak. Bu tehlikeyi görmemiz lazım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklan...
        Şanlıurfa'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklan...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa ve Mardin'de kuraklıktan etkilenen...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa ve Mardin'de kuraklıktan etkilenen...
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ın annesi toprağa verildi
        HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ın annesi toprağa verildi
        Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı
        Şanlıurfa turizmi ilkbaharla zirveye çıktı
        Şanlıurfa'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı