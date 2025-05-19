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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:57
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şıldak, mesajında, 19 Mayıs'ın esareti reddeden, bağımsızlığı karakteri sayan bir milletin yeniden dirilişinin, umutla atılan ilk adımın ve istiklal uğruna verilen büyük mücadelenin simgesi olduğunu belirtti.

        Aynı zamanda bu kutlu günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilerek, gençliğin milletimizin geleceğindeki rolünü ve önemini vurgulayan eşsiz bir miras haline geldiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Atatürk, 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' diyerek gençliğe duyduğu güveni ve onlara yüklediği kutsal sorumluluğu açıkça ifade etmiştir. Yine 'Bütün ümidim gençliktedir' sözüyle, milletimizin yarınlarını inşa edecek olan gençlerimizin taşıdığı potansiyele olan inancını da ortaya koymuştur. Bu anlayışla bugün de gençliğimizin eğitimli, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi için gençlerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Gençlerimizin bilimde, sanatta, sporda ve her alanda başarılı, üretken kişiler olarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına olan inancımız tamdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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