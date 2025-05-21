Şanlıurfa'da yaralı halde buluna kızıl şahin tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaralı halde buluna kızıl şahin tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaralı halde buluna kızıl şahin tedavi altına alındı.
Bir vatandaş, ilçe kırsalında yaralı kızıl şahini fark etmesi üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplere teslim edilen kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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