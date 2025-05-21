Şanlıurfa'da yaralı halde buluna kızıl şahin tedavi altına alındı

Bir vatandaş, ilçe kırsalında yaralı kızıl şahini fark etmesi üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

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