Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü suda boğulmalara karşı kısa film hazırladı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, suda boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kısa film hazırladı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, suda boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kısa film hazırladı.
Kentte yaşanan suda boğulma vakalarına dikkati çekmek ve bu konuda vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlanan kısa filmde sulama kanalları, baraj ve göletlerin yüzmek için uygun yerler olmadığı vurgulandı.
"Bir anlık cesaret, bir ömür pişmanlığa dönüşmesin" sloganının kullanıldığı kısa filmde, iki çocuk arasında yaşanan iddialaşma sonrası suya giren çocuğun boğulması anlatılıyor.
Kısa film, bir çocuğun arkadaşını sulama kanalına girmemesi noktasında ikna etmesi ve çocukların oynadıkları futbol karşılaşmasını yorumlamalarıyla son buluyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.