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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü suda boğulmalara karşı kısa film hazırladı

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, suda boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kısa film hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:33
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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü suda boğulmalara karşı kısa film hazırladı
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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, suda boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kısa film hazırladı.

        Kentte yaşanan suda boğulma vakalarına dikkati çekmek ve bu konuda vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlanan kısa filmde sulama kanalları, baraj ve göletlerin yüzmek için uygun yerler olmadığı vurgulandı.

        "Bir anlık cesaret, bir ömür pişmanlığa dönüşmesin" sloganının kullanıldığı kısa filmde, iki çocuk arasında yaşanan iddialaşma sonrası suya giren çocuğun boğulması anlatılıyor.

        Kısa film, bir çocuğun arkadaşını sulama kanalına girmemesi noktasında ikna etmesi ve çocukların oynadıkları futbol karşılaşmasını yorumlamalarıyla son buluyor.

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