Nesli tükenme tehlikesi altındaki "saz kedisi" yavrusuna özenle bakılıyor

EŞBER AYAYDIN - Doğada tek başınayken bitkin şekilde bulunan ve soyu tükenme tehlikesi altında olan saz kedisi yavrusu, Şanlıurfa'da veterinerler tarafından özenle bakılıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazide jandarma personeli tarafından bitkin halde bulunan 1 aylık saz kedisi, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen saz kedisi yavrusu, burada bakıma ve korumaya alındı.

Merkezin sorumlusu Veteriner Hekim Uğur Özbay, AA muhabirine, saz kedisi yavrusunun doğal yaşam alanı dışında annesinden uzak yerde bulunarak korumaya alındığını, daha sonrasında ise bakım ve tedavileri için kendilerine getirildiğini söyledi.

Saz kedisinin annesinden uzak kaldığı için bitkin düştüğünü tahmin ettiklerini anlatan Özbay, "Hayvanımız çok küçük, henüz 1 aylık yavru bir bebek. Bu yüzden anne şefkatiyle beslemeye çalışıyoruz. Kısmet olursa 8-9 aylık bir bakım, beslenme ve doğaya uyum sürecimiz olacak. Ondan sonra doğal yaşam alanına, Cizre'ye tekrar doğasına kavuşturacağız." dedi.

- "Anne şefkatini veremesek de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Özbay, saz kedisinin bakımı sırasında yaban hayatından kopmaması için çok dikkat ettiklerini, gerekmedikçe kendilerinin de yavruya yaklaşmadıklarını anlattı.

Yavrunun sağlıklı şekilde büyümesi için çok hassas davrandıklarını aktaran Özbay, şöyle devam etti:

"Etle, tavukla besliyoruz, ara ara da vitamin türleriyle besliyoruz. Anne şefkatini veremesek de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Doğaya uyum sürecini sağlamaya çalışıyoruz. Her geçen gün doğal yaşam alanlarının azalması, bunların sayısını azaltıyor. Dolayısıyla hayvanların sayısı giderek azalıyor ve nesli tükenme tehlikesi altında diyebiliriz. Kesinlikle bizim için çok değerli, çok önemli bir tür."

Özbay, saz kedisinin sazlık ve mısır tarlalarında ağırlıklı olarak yaşadığını, sorumluluk bölgelerinde de ara ara görüldüğünü ifade ederek, "Bu hayvanlar, insanlara ciddi zararlar verebilecek hayvanlar değil. O yüzden halkımızdan ricamız, bu hayvanları gördüğünde diğer kediler gibi değerlendirsinler ve zarar vermesinler. Her geçen gün sayıları azalıyor, eğer yaralı bir hayvan görürlerse biz buradayız, tedavi etmeye, elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.