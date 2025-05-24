Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü 5 bin gönüllüsüyle bağımlılıkla mücadele ediyor

MÜSLÜM ETGÜ - Merkezi Şanlıurfa'da bulunan Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü, 7 ilde toplum sağlığını tehdit eden tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı kapsamlı ve etkili çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğünün sorumluluğundaki Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da yürütülen çalışmalar ve çeşitli etkinliklerle özellikle çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan uzak bir hayat yaşamaları sağlanıyor.

Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, AA muhabirine, sorumlu oldukları 7 ilin de depremden etkilenen kentler olduğunu dile getirdi.

Sorumluluk alanlarındaki 7 kentte 1 milyon 952 bini öğrenci 7 milyon 512 bin kişinin yaşadığını, bölgenin yaş ortalamasının 30,5 olduğunu dile getiren Çiftçi, gençleri ve çocukları bağımlılık illetinden korumak için bölgede çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

- 5 bin gönüllüyle sahada bağımlılığa karşı mücadele veriliyor

"Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) kapsamında, riskli olan gençlerimizi, çocuklarımızı, okullarındaki rehber öğretmenlerinin çalışmalarıyla riskten uzaklaştırıyoruz. Ayrıca farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Benim Kulübüm Yeşilay ve Yeşilay Elçileri Projelerimiz var. Çeşitli yarışmalar, spor faaliyetleri, milli bayramlar ve ulusal bayramlarda etkinliklerimiz oluyor. Şehrin en aktif noktalarında sigarayı bırakma günleri, stant açma, bilgilendirme çalışmaları, cezaevleri, gençlik merkezleri, kadın aile merkezleri, Kur'an kursları ve KYK yurtlarında bağımlılık seminerleri düzenliyoruz. Bir ferdimizi bile bağımlılık illetine bulaştırmamak için mücadele veriyoruz. Genel Başkanımızın söylemiyle 'bir gencimizi kaybettiğimiz zaman veya bağımlılık illetine bulaştığı zaman bir karış vatan toprağını kaybetmiş' misaliyle bölgemizde büyük bir mücadele veriyoruz. Bölgemizdeki 7 ilimizde 5 bin gönüllüyle birlikte sahada bağımlılığa karşı mücadele veriyoruz."

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yaptıkları protokol çerçevesinde okullarda çocuklara teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konusunda eğitimler verdiklerini dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

- "İnşallah bölgemizden bağımlılık illetini uzaklaştıracağız"

Bağımlılıkla mücadelenin yanında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile tedavi çalışmalarının da bulunduğunu ifade eden Çiftçi, teknoloji, kumar, alkol, tütün ve madde bağımlılığı olan kişilerle YEDAM 115 Danışma Hattı aracılığıyla gizlilik esasına göre görüşmeler yapıldığını, bu kişilerin daha sonra tedavilerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

YEDAM'da psikologlar, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları tarafından yapılan programlarla tedavi programlarının uygulandığını dile getiren Çiftçi, "Eğer klinik psikoloğumuz buradaki tedavi sürecinin yetersiz olduğunu görürse o zaman bağımlıyı Diyarbakır Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderiyoruz. Orada da tamamen gizlilik esasına göre, ücretsiz olarak 3 ve 6 aylık periyotlarla arınma dönemi yaşanıyor, aynı zamanda bir meslek ediniliyor. Şube başkanlarımız, şube yönetimlerimiz, kadın ile gençlik komisyonlarımızın ve gönüllülerimizin gayretiyle inşallah bölgemizden bağımlılık illetini uzaklaştıracağız. Gençlerimizi bağımlılığa bulaştırmamak, bulaşanları da kurtarmak için mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.