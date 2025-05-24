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        "Adil-i Mutlak" hat sergisi Şanlıurfa'da açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Adil-i Mutlak" hat sergisi Şanlıurfa'da açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:20
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        "Adil-i Mutlak" hat sergisi Şanlıurfa'da açıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Adil-i Mutlak" hat sergisi Şanlıurfa'da açıldı.

        Mevlid-i Halil Camisi'nde hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayetikerimeleri yorumladığı özel eserlerden oluşan sergide 13 eser yer alıyor.

        Sergiyle ilgili bilgi veren Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Şanlıurfa'da geçen yıl "Besmele-i Şerif" hat sergisini, bu yıl ise "Adil-i Mutlak" sergisini açtıklarını söyledi.

        Albayrak grubunun hat sanatı konusunda çok kıymetli işler yaptığını aktaran Hanönü, "Bu sene 11'inci yılımız. Her yıl farklı bir temayla, daha önce selam ayetlerinden oluşan aynı zamanda Kelime-i Tevhid ayetlerinden oluşan, besmeleden oluşan bu sene de adalet ayetlerinden oluşan sergimizle Şanlıurfa'dayız. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında buradayız. Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle bütün Şanlıurfa halkını, bölge halkını ve aynı zamanda festivale gelen tüm ziyaretçilerimizi bu sergiyle buluşturmak istedik." dedi.

        Hanönü, düzenledikleri sergileri Türkiye'de bütün şehirlerde açma gayretinde olduklarını belirterek, "Aynı zamanda da yurt dışında 10 farklı ülkede bu sergimizi sergiledik. Amacımız kültüre, sanata, hat sanatına destek olmak ve bu hat sanatını severleriyle buluşturmak. Çok ciddi bir ilgi görüyoruz. İnşallah sergimiz kısmet olursa bir ay boyunca da burada açık olacak. Tüm sanatseverlerle buluşacak." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri de sergiyi gezdi.

        "Adil-i Mutlak" hat eserleri sergisi, 24 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında Mevlid-i Halil Camisi’nde her gün 07.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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