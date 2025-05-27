GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmasına ara verildi

Ekipler, su altında ve üstünde Ali'yi arama çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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