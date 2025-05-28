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        Şarkıcı Bayhan, Şanlıurfa'da konser verdi

        Sanatçı Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:53
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        Şarkıcı Bayhan, Şanlıurfa'da konser verdi
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        Sanatçı Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da sahne aldı.

        Bayhan, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen konserde sevilen şarkıları kendi özgün yorumuyla seslendirdi.

        Zaman zaman sahneden inerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla kucaklaşan ünlü sanatçı, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in eserlerine de repertuvarında yer verdi.

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