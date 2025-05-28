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        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:21 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:21
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        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kırsal Söylemez Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Ahmet K, Zozan K, Zini K, Ziynet K, Tuğba K. ve Zeynep K. yaralandı.

        İhbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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