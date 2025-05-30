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        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete açılacak

        CEBRAİL CAYMAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından 1 yıl içerisinde yeniden ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:32
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        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete açılacak
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        CEBRAİL CAYMAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından 1 yıl içerisinde yeniden ziyarete açılacak.

        Atatürk Mahallesi'nde 1903 yılında geleneksel mimariyle tasarlanan Mahmut Nedim Efendi Konağı, İngilizlerin ardından Urfa'yı işgal eden Fransızlar tarafından karargah olarak kullanıldı.

        Halkın büyük mücadelesiyle 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtarılan Şanlıurfa'da, Milli Mücadele'nin simgesi haline gelen tarihi konak, Şanlıurfa Valiliğince 16 yıl önce restorasyonu yapılarak Kurtuluş Müzesi'ne dönüştürüldü.

        Kentin kurtuluş mücadelesine ışık tutan müze, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Restorasyonu süren müzenin bir yıl içerisinde yeniden ziyarete açılması hedefleniyor.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın şanlı unvanını kurtuluş mücadelesindeki destansı duruşundan aldığını anımsattı.

        - "Etnografik müze konseptini de karşılayacak"

        Onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından müzenin yeniden ziyarete açılacağını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

        "Mahmut Nedim Efendi Konağı, şehrimizde Kurtuluş Savaşı'nı ve kurtuluş mücadelesini simgeleyen, o sembolü bağrında taşıyan bir bina. Bu konak valiliğimize ait ve burada Kurtuluş Müzesi olarak bir süredir hizmet vermekteyken özellikle yaşanan deprem felaketinden etkilenmesi sonucunda hizmet dışı kalmıştı. Biz şu anda burada yaptığımız onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmasıyla kısa süre içinde konağımızı çok daha güzel ve içinin de teşhir tanzimini yaparak tekrar Şanlıurfa'ya ve ülkemize kazandırmış olacağız. Mücadele azmimizin, vatanımızı koruma ve kurtarma azmimizin bir nişanesi olarak burada kurtuluş dönemindeki eserler sergilenecek. Çok modern bir müzecilik anlayışıyla içinin donanımını sağlayacağız ve bir yıl içerisinde müzeyi ziyarete açmayı planlıyoruz."

        Vali Şıldak, müzenin kentin eksiği olan etnografik müze konseptiyle açılacağını vurgulayarak, "Ziyarete gelenler o anı yaşayacaklar. Şanlıurfa'mızın tarihteki o altın sayfasını yansıtacak kalitede ve donanımda bir müze oluşturacağız." ifadesini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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