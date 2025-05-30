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        Şanlıurfa'da banka müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan kişi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:54
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        Şanlıurfa'da banka müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan kişi yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Ceylanpınar Caddesi'ndeki banka şubesine gelen M.A, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiği ve paranın kendisine verilmediğini iddia ederek, şube müdürü B.S'ye bıçak çekti.

        Banka görevlilerinin panik butonuna basması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

        Zanlı, banko üzerindeki bir miktar parayı alarak bankadan çıkmak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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