Şanlıurfa'da sahte sürücü belgesi düzenlediği iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi basıp para karşılığında satarak "resmi belgede sahtecilik" yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, aramalarda, sahte olan 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartının yanı sıra 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.