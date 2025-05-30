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        Şanlıurfa'da sahte sürücü belgesi düzenlediği iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahte sürücü belgesi düzenleyerek sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:10
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        Şanlıurfa'da sahte sürücü belgesi düzenlediği iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahte sürücü belgesi düzenleyerek sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

        Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi basıp para karşılığında satarak "resmi belgede sahtecilik" yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, aramalarda, sahte olan 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartının yanı sıra 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

        Vali Şıldak, operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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