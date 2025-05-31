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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ziraat Odası ve Mimarlar Odası'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:00
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ziraat Odası ve Mimarlar Odası'nı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Şanlıurfa Ziraat Odası ile Şanlıurfa Mimarlar Odasını ziyaret ederek, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Odaların sorun ve taleplerini dileyen Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın geleceğine dair alınan kararlarda ortak akılda bir araya gelmenin önemli olduğunu dile getirdi.

        Vali Şıldak, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün Şanlıurfa’mızın iki önemli odasını daha ziyaret ettik. Ziraat Odamız ile Mimarlar Odamızın tüm yönetim kurullarına ve üyelerine içten karşılamaları için teşekkür ediyorum. Buluşmamızda tarım alanındaki çalışmalar, devam eden hasat sezonu, çiftçilerimizin talepleri ve şehircilik alanında ilimizin her yönden gelişmesine yönelik güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Şehirlere yön veren adreslerin başında sivil toplum kuruluşları ve odalar gelir. Bizler de yine süreç içerisinde benzer ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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