Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Dr. Fuat Kılıç Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kullanılan silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği G.Ö. (32) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.