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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:32
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Camikebir Mahallesi Dr. Fuat Kılıç Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada kullanılan silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği G.Ö. (32) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        G.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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