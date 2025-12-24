Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        24.12.2025 - 22:05
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 112 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin ise "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

