Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 112 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin ise "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.​​​​​​​