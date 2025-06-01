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        Şanlıurfa'da "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

        Şanlıurfa'da, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli grup pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 18:17 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:17
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        Şanlıurfa'da "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Şanlıurfa'da, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli grup pedal çevirdi.

        Ali Şelli Parkı önünde başlayan etkinliğe, yaklaşık 100 amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

        Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, AA muhabirine, Yeşilay'ın Türkiye genelinde bu etkinliği düzenlediğini söyledi.

        Bağımsızlık seferberliği çerçevesinde bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çiftçi, "Amacımız bir gencimizi hiçbir şekilde bağımlılık illetine bulaştırmamak. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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