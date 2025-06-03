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        Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla yaralanan çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maganda kurşunuyla ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:14
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        Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla yaralanan çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maganda kurşunuyla ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

        Barış Mahallesi'ndeki parkta 2 gün önce bisiklete binen 6 yaşındaki Sami Kaya, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı.

        Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve maganda kurşunuyla yaralandığı tespit edilen çocuk, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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