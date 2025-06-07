Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 19:57 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Dinçer Mahallesi'nde, akrabalar arasında ev yapma meselesinden çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, Mehmet K. (31), Abdülhalim K. (57), Salih K. (26), Nuri K. (62) ve Bilal K. (24) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rekortmen yine yolcu!
        Rekortmen yine yolcu!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga; 3 yaralı
        Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga; 3 yaralı
        Şanlıurfa'da kurbanlık boğanın saldırısına uğrayan kasap yaralandı
        Şanlıurfa'da kurbanlık boğanın saldırısına uğrayan kasap yaralandı
        Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı
        Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı
        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
        Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
        Şanlıurfalı 10 yaşındaki karateci Arin Vefa, Balkan şampiyonu oldu
        Şanlıurfalı 10 yaşındaki karateci Arin Vefa, Balkan şampiyonu oldu