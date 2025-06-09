Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.
Kırsal Çakallı Mahallesinde, M.B. idaresindeki 63 LK 285 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 3 kişi Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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