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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:38
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Fethüla K. (63) yönetimindeki 63 EP 600 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Rojin K. (2), Hicran K. (1) ve Feride K. (28) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Feride K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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