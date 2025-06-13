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        Şanlıurfa'da Slow Wheat Şanlıurfa 2025 etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Slow Wheat Şanlıurfa 2025 etkinliği, "Her adımda bir asır, her asırda bir sır" sloganıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:54
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        Şanlıurfa'da Slow Wheat Şanlıurfa 2025 etkinliği düzenlendi
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Slow Wheat Şanlıurfa 2025 etkinliği, "Her adımda bir asır, her asırda bir sır" sloganıyla başladı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Slow Food Urfa işbirliğinde düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğin ilk gününde Karaköprü ilçesinin Bölücek Mahallesi'nde bulunan Biyoçeşitlilik Bahçesi ziyaret edildi.

        Slow Food Urfa Temsilcisi Muhammed Badıllı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve protokol üyeleri, buğday ekili alanı gezdi, buğday sergisi ve bulgur yapımını izledi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, coğrafyanın tarihsel önemine dikkat çekti.

        Yaklaşık 12 bin yıl önce, bugünkü Şanlıurfa topraklarında insanlık tarihini değiştiren bir gelişme yaşandığını vurgulayan Gülpınar, "Göçebe yaşam yerini toprağa, sabra ve sürekliliğe bıraktı. Buğday ilk kez burada ehlileştirildi. O küçük tohum, sadece bir tarım ürünü değil, bir medeniyetin başlangıcı oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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