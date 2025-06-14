Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda işletmelerine karekod uyarısı

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esasları"nın 29 Mayıs 2025'de kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.