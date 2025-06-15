Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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