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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:27 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:27
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ö'yü (25) arama çalışmaları sürdürülüyor.

        Bölgedeki çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri yer alıyor.

        Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmasını sürdürüyor.

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